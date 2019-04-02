Негосударственный пенсионный фонд (НПФ) «Будущее» второй год приносит своим клиентам убытки. В прошлом году они стали рекордными: НПФ разнес по счетам своих 4,5 млн клиентов отрицательный результат в 12,6%, свидетельствуют данные отчетности фонда по отраслевым стандартам бухучета (ОСБУ). В 2017 году он разнес по счетам застрахованных лиц убыток в 4%, сообщает «Коммерсант» .

На начало этого года НПФ «Будущее» был четвертым крупнейшим российским фондом по обязательствам перед гражданами по ОПС. В прошлом году одноименная финансовая группа (ФГ), куда входил НПФ, перешла за долги от O1 Group Бориса Минца кипрскому офшору Riverstretch Trading & Investments (RT&I). В начале этого года ИК за счет допэмиссии увеличила свою долю до почти 50% уставного капитала НПФ.

С финансовыми проблемами НПФ «Будущее» столкнулся во второй половине 2017 года после санации Центробанком в августе того же года банка «ФК Открытие» (БКФО). Фонд был как акционером БКФО, так и держателем облигаций прежнего основного владельца банка — «Открытие холдинга». НПФ также был замечен в инвестировании в одни и те же активы с другими пенсионными фондами. К тому же «Будущее» активно вкладывало средства будущих пенсионеров в проекты, связанные со своим собственником. Большинство из этих инвестиций оказались неудачными. В самой ФГ, которой принадлежал НПФ, по итогам первой половины прошлого года указывали, что к отрицательным результатам от инвестиционной деятельности, в частности, привели «вложения в ряд активов, связанных с проектами компании O1 Group».

Таким образом, ФГ «Будущее», на которую приходилось 88,4% от активов входящих в группу фондов, в отчетности указывала, что активы на 27,7 млрд рублей на конец II квартала не соответствовали действующим требованиям, а ее НПФ необходимо было до середины 2019 года избавиться от активов еще на 40,7 млрд рублей. В опубликованной вчера отчетности НПФ «Будущее» зафиксировано, что на начало этого года по активам на сумму в 21,2 млрд рублей наблюдалось нарушение правил инвестирования средств пенсионных накоплений, еще от 55,5 млрд активов фонду необходимо избавиться к 1 июля. Также актуарием был зафиксирован дефицит в размере 30,6 млрд рублей. На фоне финансовых проблем НПФ «Будущее» уже столкнулся с оттоком клиентов.