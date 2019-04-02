Группа Сбербанка получила контроль над 40% активов компании Fortenova Group TopCo, являющейся дочерней структурой Fortenova Group, которая управляет предприятиями крупнейшей частной компании Хорватии Agrokor.

При этом Agrokor должна Сбербанку 1,1 млрд евро.

Правительство Хорватии в апреле 2017 года ввело госуправление в компании Agrokor из-за долгов и начало процедуру ее реструктуризации. Сбербанк пытался взыскать с нее 1,13 млрд евро долга. Задолженность компании перед российскими банками оценивается в 1,3 млрд евро (около 30% от общего долга).