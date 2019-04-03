Требования законопроекта о «суверенном Рунете» угрожают работе технологических сетей предприятий и могут привести к возникновению чрезвычайных ситуаций на объектах топливно-энергетического комплекса (ТЭК), следует из справки для топ-менеджмента «Газпрома», сообщает «Коммерсант» .

Таким образом, подключение к технологической сети «посторонних» технических средств контроля, систем оперативно-разыскных мероприятий (СОРМ) и централизованного мониторинга, как и наделение Роскомнадзора полномочиями определять маршрутизацию в технологических сетях, нарушит принцип их изолированности, говорится в справке.

Поэтому предлагается «исключить распространение требований законопроекта на технологические сети связи», отмечается в документе. Также, по словам источника издания, подобной позиции придерживается ОАО «РЖД». Компании отказались предоставить комментарии.

По словам гендиректора «ОрдерКом» Дмитрия Галушко, ранее технологические сети связи не попадали под регулирование, в том числе связанное с СОРМ, поэтому для владельцев таких сетей требования могут повлечь новые издержки.

У компаний транспортной сферы или ТЭКа есть потребность в организации сети связи для управления и мониторинга различных устройств, поясняет руководитель Content Review Сергей Половников. С этих устройств поступает «критическая конфиденциальная информация» о производственной инфраструктуре компании, которая передается по закрытым системам и не покидает IT-периметр компании, отмечает он. В такой сети также используется собственная маршрутизация, нарушение которой может привести к сбоям технологического цикла и грозит нарушением их безопасности, заключает эксперт.

Как напоминает «Коммерсант», законопроектом о «суверенном Рунете» назвали поправки к законам «О связи» и «Об информации», которые были одобрены Госдумой в первом чтении 12 февраля. Проект должен обеспечить работоспособность Рунета в условиях хакерских атак и невозможности подключения к зарубежным серверам. В случае возникновения таких угроз собственники или владельцы технологических сетей связи должны будут выполнять указания Роскомнадзора в рамках централизованного управления сетью связи, говорится в поправках.