Стресс-тесты некоторых НПФ, которые занимаются пенсионным страхованием, показали плохие результаты, сообщил журналистам зампред Банка России Владимир Чистюхин. Он уточнил, что ЦБ выдвинул игрокам надзорные требования.

«У отдельных негосударственных пенсионных фондов, которые занимаются пенсионным страхованием, мы видим, что стресс-тесты показывают не самые лучшие результаты. Но... это совершенно нормальная надзорная работа, которая заключается в том, что по итогам этих стресс-тестов мы выдвигаем требования по реконфигурации инвестиционного портфеля данных фондов. Нам кажется, что в настоящее время все идет в рабочем порядке», — рассказал Чистюхин на Биржевом форуме.

По его словам, у игроков есть от полугода до двух лет на исправление ситуации. Проблемы те же, что регулятор видел ранее, уточнил зампред Банка России.

«Это проблемы вольного отношения к инвестированию, которые были свойственны особенно старым бенефициарам этих фондов. Это проблемы, связанные с девелоперскими проектами, разного рода строительными объектами — легко с этими активами не развязаться. Но если мы видим ответственную позицию бенефициаров и менеджмента, то мы готовы предоставлять период времени на то, чтобы эти проблемы были разрешены», — пояснил Чистюхин.



НПФ обязаны проходить тестирование на устойчивость с февраля 2018 года. Для прохождения стресс-тестов фонд должен показать способность исполнить свои обязательства перед клиентами не менее чем в 20% испытаний по каждому сценарию. Сценарии стресс-тестов предусматривают события, которые могут негативно повлиять на финансовую устойчивость НПФ в ближайшие пять лет, и учитывают динамику основных рынков, куда инвестируются пенсионные средства: акций, облигаций и недвижимости.