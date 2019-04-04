Бизнес готов внедрять меры поддержки сотрудников старше 50 лет, предложенные Международной организацией труда в Рекомендации № 162 «О пожилых работниках», говорится в результатах всероссийского исследования, проведенного Аналитическим центром НАФИ совместно с Международным институтом менеджмента объединений предпринимательства по заказу Торгово-промышленной палаты Российской Федерации в январе 2019 года.

Наибольшая доля работодателей (68%) поддерживают использование систем вознаграждения сотрудников. При этом 60% работодателей готовы содействовать трудоустройству лиц старше 50 лет, организовывать систематический контроль состояния здоровья работников (58%), улучшать условия труда (57%). Меньше всего работодатели готовы сокращать продолжительность рабочего дня (37%) и увеличивать продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска для сотрудников предпенсионного возраста (29%).

Большинство россиян (81%) считают, что работодатели предпочитают брать на работу молодых сотрудников, но 52% работодателей считают, что доля сотрудников их организаций в возрасте 50 лет и старше в ближайшее десятилетие не изменится. При этом 28% ожидают увеличения доли работников предпенсионного возраста, а 11% опрошенных полагают, что количество занятых 51–60 лет в их фирме снизится.

Также наибольшая доля представителей организаций (74%) согласилась с утверждением о том, что сотрудники предпенсионного возраста более ответственны, но с вариантом найма молодых работников все же согласились 58% работодателей.

Различные тренинги для сотрудников старшей возрастной группы сегодня организует треть компаний (32%), в том числе 10% работодателей указали, что такие тренинги проводятся регулярно. При этом, по оценкам работающих россиян, среди их работодателей лишь 19% проводят тренинги для сотрудников старше 50 лет.

С точки зрения и работодателей, и россиян, наиболее эффективной стимулирующей мерой государственной поддержки для создания дополнительных рабочих мест для пожилых сотрудников является снижение налоговой нагрузки: введение налоговых льгот на зарплату сотрудников предпенсионного возраста или снижение общей налоговой нагрузки для компаний, в которых занято много сотрудников старше 50 лет.