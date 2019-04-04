Правительство РФ на заседании 4 апреля одобрило законопроект о деятельности страховых посредников в Интернете. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Кабмина, передает ТАСС.

Цель законопроекта, как отметили в пресс-службе, — устранить существующую правовую неопределенность в деятельности страховых посредников в Интернете при оказании услуг, связанных с заключением, изменением, досрочным прекращением договоров страхования, оформлением документов при урегулировании требований о страховой выплате, а также предотвратить возможные мошеннические действия в страховой сфере и расширить способы продажи страховых услуг.

По данным единого государственного реестра субъектов страхового дела, в России зарегистрировано 68 страховых брокеров. Согласно данным Росстата, численность страховых агентов — физических лиц превышает 140 тыс. человек. На страховом рынке действуют также агенты — юридические лица. Доля страховых услуг, продаваемых страховыми посредниками, в том числе в Интернете, растет и приближается к 75% собранной в России страховой премии.

Одобренный правительством законопроект предполагает снятие запрета на оказание страховыми посредниками услуг, связанных с заключением и исполнением договоров страхования в виде электронного документа. При этом для страховых посредников устанавливается запрет на подписание договора страхования в виде электронного документа и получение страховым посредником от страхователя страховой премии или страхового взноса.

Кроме того, проект закона содержит норму о том, что при электронном документообороте между сторонами договора страхования брокер действует от имени страховой компании. Также устанавливается запрет для страховщика признавать электронный договор страхования недействительным или не заключенным из-за нарушения страховым посредником условий, предусмотренных законопроектом.



Профессиональному объединению страховщиков предлагается предоставить право определять порядок онлайн-обмена информацией между страхователем, страховым посредником и страховщиком при оформлении полисов ОСАГО.