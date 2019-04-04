Мобильный оператор Tele2 рассчитывает в 2019 году подписать контракт с оператором «Воентелеком» и начать реализацию проекта создания мобильного оператора для военных. Об этом сообщил журналистам в Ярославле генеральный директор Теle2 Сергей Эмдин.

По его словам, компании сейчас находятся в процессе юридических переговоров, подписания контрактов. «Надеемся, что в этом году проект начнет реализовываться. Мы планируем подписание документов на этот год. Как быстро и как динамично это будет развиваться — это вопрос к нашим партнерам, все-таки это их проект. Наша задача — сделать всю инфраструктуру для них», — сказал гендиректор Теlе2.

В феврале 2019 года Госдума приняла закон, который запрещает военнослужащим раскрывать в Интернете данные о себе и пользоваться смартфонами на службе.

У российских военных может появиться собственный мобильный оператор Подконтрольный Министерству обороны оператор «Воентелеком» получил лицензию виртуального оператора (Mobile Virtual Network, MVNO) на пять лет для работы по всей стране, сообщает со ссылкой на данные реестра Роскомнадзора газета «Ведомости», уточняя со слов сотрудника одного из виртуальных операторов и совладельца другого, что MVNO «Воентелекома» будет работать на сетях Tele2.

Газета «Ведомости» ранее писала, что «Воентелеком» (находится под контролем Министерства обороны) получил лицензию виртуального мобильного оператора (Mobile Virtual Network, MVNO) сроком на пять лет.

Эмдин в марте говорил, что компания Tele2 и «Воентелеком» обсуждают проект создания мобильного оператора для военных.



Первоначально сеть будет работать для жителей военных городков и может распространиться на всех военнослужащих в стране, говорил «Ведомостям» федеральный чиновник. Источники издания отмечали, что оператор будет иметь сеть с усиленной защитой.