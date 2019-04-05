Официальные соглашения о снижении комиссий за эквайринг заключаться не будут, планировавшийся ранее меморандум не подписан, потому что стороны так и не смогли выработать компромиссный вариант, заявил «Известиям» вице-президент Ассоциации банков России (АБР) Алексей Войлуков. Свои подписи в документе отказались ставить ретейлеры, так как в предложенном варианте был проигнорирован широкий спектр товаров и услуг, для которых необходимо снижать комиссии. Глава Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Сергей Беляков подтвердил эту информацию.

При этом Банк России организовал обсуждение подходов к снижению эквайринговых комиссий между всеми заинтересованными сторонами. Оно будет происходить на площадке АБР, а в качестве первого шага межотраслевой рабочей группой уже было согласовано снижение комиссий в социальном сегменте (образование, здравоохранение, аптеки), а также для крупных покупок (автомобили и недвижимость).

В пресс-службе ФАС сообщили, что информация о позиции службы была направлена в ЦБ и включала в себя предложения о снижении размеров межбанковской платы в отдельных социально значимых сферах. В платежной системе «Мир» рассказали, что также направили предложения по снижению интерчейнджа (комиссия, которую кредитные организации, участвующие в обслуживании карт, выплачивают друг другу в процессе совершения операций. — Прим. «Известий») в социальной сфере, а также при крупных покупках. В Минпромторге, а также в пресс-службах Masterсard и Visa не ответили на вопросы «Известий» об их предложениях по регулированию комиссий за эквайринг.

По мнению экспертов, переход к неформальному диалогу может существенно отсрочить конкретные шаги по снижению комиссий, так как представители финансового сектора не захотят добровольно жертвовать своими доходами и постараются максимально долго сохранять нынешние ставки. Таким образом, чтобы произошли существенные перемены, регуляторы рынка — Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Центробанк (ЦБ) — должны ускорить переговоры между участниками рынка.

Эксперты также считают, что без вмешательства государства, хотя бы в сравнительно мягкой форме, достичь компромисса сторонам не удастся.

Вопрос снижения комиссий за эквайринг в публичном поле обсуждается с конца прошлого года. Он даже выходил на уровень президента. Владимир Путин назвал ставку за безналичные платежи «квазиналогом» и поручил правительству разобраться с этим вопросом.