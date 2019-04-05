Мессенджер WhatsApp запустил приложение WhatsApp Business, которое предназначено для упрощения общения предпринимателей, для устройств на платформе iOS.

Как сообщает Банкир.Ру , ссылаясь на VС.ru, на первоначальном этапе WhatsApp Business будет доступно в Бразилии, Германии, Индонезии, Индии, Мексике, Великобритании и США, а позже — для всего мира.

Приложение позволяет создавать профили для бизнеса с описанием деятельности, дополнительными контактами, адресами и часами работы. Также можно создавать шаблоны для быстрых ответов на вопросы клиентов, а также изучать статистику переписок.