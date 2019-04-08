«Яндекс.Маркет» покупает сервис самостоятельного сканирования и оплаты товаров в офлайн-магазинах Scan to buy, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

Отмечается, что благодаря сервису можно сканировать штрихкоды товаров с помощью камеры смартфона прямо в торговом зале и оплачивать покупку в приложении, минуя классические кассы. Сумму сделки стороны не раскрывают. После ее закрытия сервис Scan to buy станет частью «Яндекс.Маркета» и перейдет в компанию под руководством основателя.

«Яндекс.Маркет» планирует интегрировать Scan to buy в запускаемый осенью сервис «Суперчек». Приложение «Суперчек» позволит пользователям выбирать товары в офлайн-магазинах, способ покупки и самостоятельно оплачивать товары внутри магазина, рассказывали ранее в интернет-компании.

Компания Scan to buy была основана в 2016 году в России. Сервис уже провел тесты в нескольких федеральных и локальных розничных торговых сетях.