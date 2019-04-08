Президент РФ Владимир Путин считает, что России необходимо следовать принципу свободы Интернета и обеспечивать обмен информацией для реализации бизнес-инициатив и стартапов.

Первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко зачитал приветственное слово главы государства в ходе выступления на 10-м Российском форуме по управлению Интернетом (RIGF-2019).

«Убежден, мы должны и впредь следовать принципу свободы Интернета, обеспечивать все условия для широкого обмена информацией, для реализации бизнес-инициатив и стартапов», — зачитал Кириенко приветствие Путина.