Международная платежная система Visa установила тариф для совершения платежей по QR-коду в российских магазинах: межбанковская комиссия для небольших торговых точек составит 1%, для всех остальных — 2,1%, говорится в копии письма Visa, которое имеется в распоряжении РИА Новости.

Пока оплачивать товары и услуги с помощью QR-кода в российских магазинах нельзя. Участники рынка, включая саму Visa, активно работают над внедрением такого способа оплаты — об этом гендиректор Visa в России Екатерина Петелина сообщила журналистам в марте этого года. По ее словам, подробности компания будет готова представить в конце апреля — начале мая. Над возможностью оплаты товаров и услуг с помощью QR-кода активно работает и ЦБ РФ: сервис оплаты покупок по QR-коду в Системе быстрых платежей планируется ввести во второй половине 2019 года.

«Мобильные пуш-платежи — новый способ оплаты с помощью мобильного устройства, запускаемый в России. Он позволит оплачивать товары с помощью мобильного телефона без необходимости использовать платежный терминал. Межбанковская комиссия для торговых точек при совершении мобильных пуш-платежей с 9 июля 2019 года устанавливается на уровне 1% для отвечающих требованиям микропредприятий и на уровне 2,1% для всех остальных трансакций», — сказано в документе.

В нем компания четко не конкретизирует, что необходимо понимать под мобильными пуш-платежами, поясняя лишь, что это такие платежи, для совершения которых не требуется наличие платежного терминала: они выполняются с помощью специального идентификатора продавца. В то же время англоязычная страница сайта Visa о таких платежах посвящена технологии оплаты с помощью QR-кода.

Visa намерена ввести льготы на прием карт для микробизнеса Претенденты на льготный тариф из числа микропредприятий должны соответствовать ряду требований.

С 9 июля компания также устанавливает новую величину межбанковской комиссии для крупных магазинов, продающих мебель, строительные материалы и ряд других товаров для дома и сада. Комиссия устанавливается на уровне 1,5% для офлайн-магазинов и на уровне 1,65% для интернет-магазинов. На какие конкретно магазины данное положение будет распространяться, в документе не уточняется.

Кроме того, Visa устанавливает размер межбанковской комиссии для покупок на оптовых складах, которые преимущественно работают с юрлицами, — на уровне 0,5%. Это будет распространяться не на все карты Visa, а только на коммерческие, привязанные к счетам юридических лиц.