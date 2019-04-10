Российские прокуроры отменили в прошлом году почти 200 уголовных дел в отношении предпринимателей. Об этом сообщил генеральный прокурор РФ Юрий Чайка, выступая с ежегодным докладом в Совете Федерации.

Чайка отметил, что введенная в УК в 2016 году специальная норма о незаконном возбуждении уголовного дела в целях воспрепятствования предпринимательской деятельности не работает. По его словам, за два года ни одно такое преступление не поставлено на учет. Также в 2017—2018 годах при 37 тыс. реабилитированных граждан, из которых почти 3 тыс. содержались под стражей, в суд направлено только два уголовных дела по ст. 299 УК РФ, сообщает ТАСС.

«Вывод очевиден — следователи и руководители следственных органов вовсе не заинтересованы в формировании практики применения данной нормы, — сказал Чайка. — Мы всегда говорили и продолжаем настаивать, чтобы уголовно-правовые запреты выступали для правонарушителей сдерживающим фактором, необходимо не ужесточение наказания, а его неотвратимость».

Ранее в докладе о состоянии законности и правопорядка в России в 2018 году Юрий Чайка заявил, что на подведомственных предприятиях «Роскосмоса» и «Ростеха» были похищены более 1,6 млрд рублей, выделенных на модернизацию производственной базы и создание новейших перспективных разработок вооружения.