Социальная сеть «ВКонтакте» начала тестирование открытой платформы VK Pay для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (ИП). Таким образом, продавать товары и услуги онлайн можно прямо в группе соцсети.

Получать деньги предприниматели, зарегистрированные в России, смогут на свой расчетный счет и, если подключат кассу «АТОЛ Онлайн», выдавать фискальные чеки, говорится в сообщении соцсети «ВКонтакте».

На данный момент кошельки в VK Pay зарегистрировали уже более 8 млн пользователей. Оплату через VK Pay принимают свыше 150 тыс. сообществ.

В конце марта сообщалось, что через VK Pay можно будет конвертировать собственную криптовалюту соцсети, заработанную за проведенное время во «ВКонтакте» и активность.