Дочернее предприятие авиакомпании «ЮТэйр» — ООО «Финанс-Авиа», которое является эмитентом облигаций серии 01 и 02, сообщило о планах провести реструктуризацию облигаций и обозначило ее индикативные условия. Совокупный объем бумаг данных выпусков составляет 13,3 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

«Реструктуризация облигаций является частью комплексной реструктуризации долгов «ЮТэйр», начатой в декабре 2018 года. Авиакомпания обновила финансовую модель и видит необходимость изменения графиков обслуживания долгов. Новые графики должны учитывать возможности «ЮТэйр» в текущих экономических реалиях: в условиях роста стоимости топлива, демпинга цен на авиабилеты, дефицита пилотов на региональном рынке и высокой долговой нагрузки», — отмечается в сообщении.

Банк «Траст» готовит план реструктуризации долгов «ЮТэйр» Банк ожидает реакции авиакомпании на это предложение.

Предварительные условия реструктуризации в части выпуска облигаций серии 01 предполагают погашение 20% номинальной стоимости облигации в течение одного года с момента реструктуризации, погашение 80% номинальной стоимости облигаций по истечении 35 лет с момента реструктуризации.

В части выпуска облигаций серии 02 предполагается погашение 6% номинальной стоимости облигации в течение одного года с момента реструктуризации, погашение 94% номинальной стоимости облигаций по истечении 35 лет с момента реструктуризации.

«Указанные на сайте эмитента условия являются предварительными и могут меняться. Все изменения будут официально раскрываться на сайте эмитента», — подчеркивают в компании.