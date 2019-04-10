Совет директоров МТС на заседании в среду рекомендовал годовому собранию акционеров утвердить дивиденды по итогам 2018 года в размере 19,98 рубля на акцию (39,96 рубля на АДР), говорится в сообщении компании.



Общая сумма дивидендных выплат может составить 39,927 млрд рублей. Реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов, будет закрыт на 9 июля 2019 года. Годовое собрание акционеров МТС назначено на 27 июня 2019 года, в нем смогут принять участие акционеры, зарегистрированные в реестре на 24 мая 2019 года.

По итогам 2017 года МТС выплатили дивиденды в размере 23,4 рубля на одну обыкновенную акцию (46,8 рубля на АДР) на общую сумму 46,762 млрд рублей. Дивиденды за первое полугодие 2018 года составили 2,6 рубля на обыкновенную акцию (5,2 рубля на одну АДР) на сумму 5,196 млрд рублей. Таким образом, совокупно в 2018 календарном году компания заплатила акционерам по 26 рублей на акцию (около 52 млрд рублей).

В середине марта 2019 года совет директоров МТС утвердил новую дивидендную политику компании на 2019—2021 годы, по которой целевой показатель дивидендной доходности составляет не менее 28 рублей на одну обыкновенную акцию (56 рублей за АДР) в течение каждого календарного года.

Новая дивидендная политика, как и прежде, предусматривает выплату дивидендов двумя частями в течение календарного года: ежегодные выплаты по результатам предыдущего года и выплаты промежуточных дивидендов по итогам первого полугодия текущего года.

Прежняя дивидендная политика на 2016—2018 годы предусматривала целевую доходность на акцию в 25—26 рублей (50—52 рубля за АДР), но не менее 20 рублей на акцию (40 рублей за АДР). Суммарные ежегодные дивидендные выплаты по ней планировались в размере 50—52 млрд рублей (но не менее 40 млрд рублей).