Активы в управлении российских управляющих компаний выросли в I квартале 2019 года на 3% и достигли 7,1 трлн рублей. Такие данные приводит агентство «Эксперт РА».

Основной вклад в рост рынка коллективных инвестиций дал приток средств в рамках программы военной ипотеки: их объем увеличился на 120 млрд рублей — до 365 млрд. Как отмечают в агентстве, влияние на динамику рынка также оказала переходная кампания 2018 года. По информации Пенсионного фонда России, совокупный объем средств пенсионных накоплений, переданных в негосударственные пенсионные фонды и управляющие компании, составил 40,7 млрд рублей.



На долю топ-15 управляющих компаний сейчас приходится около 5,8 трлн рублей. В I квартале активы в их управлении выросли на 5,6%. Рекордсменами по абсолютному и относительному приросту объема активов стали группа УК «Регион» и «ВТБ Капитал Управление инвестициями». Последняя компания заняла лидирующее место среди крупнейших УК: по данным «Эксперт РА», в ее управлении на конец марта находилось более 826 млрд рублей. Прошлогодний лидер рэнкинга — УК «Сбербанк управление активами» контролирует 797 млрд рублей. В тройку крупнейших игроков рынка также входит группа управляющих компаний «Открытие» с показателем 723 млрд рублей.