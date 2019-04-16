«Газпром нефть», Газпромбанк, Российская венчурная компания (РВК) и «ВЭБ Инновации» создают венчурный фонд «Новая индустрия» для инвестиций в технологии для нефтегазовой отрасли, нефтегазохимии и энергетики, вкладывая в капитал фонда суммарно 4 млрд рублей, сообщают «Ведомости» , ссылаясь на представителей сторон.

Отдельной цели привлекать сторонних инвесторов у фонда нет, а продукты понадобятся для технологического развития компании, но будут доступны и для рынка, предупреждает представитель «Газпром нефти», инициировавшей создание фонда.

Фонд должен просуществовать семь лет и рассчитывает инвестировать как в российские, так и в зарубежные проекты, которые переросли опытно-конструкторский этап, а взамен он будет получать неконтрольные доли в компаниях, уточнил представитель «Газпром нефти».

За годы, пока Россия делает успехи в нефтедобыче, скопилось много профильных научных разработок, которые можно коммерциализировать, и перспективные технологии можно достать «с полки», поясняет инвестдиректор IT-компании «Цифра» Илья Крейзель, но указывает на возможные проблемы с выходом из инвестиций. Фонд узкоспециализированный, потенциальных стратегических инвесторов немного, и они исторически развивают инновации самостоятельно, то есть стартапам предстоит конкурировать с внутренними разработками потенциальных стратегов, опасается он.