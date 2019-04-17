Структура «МегаФона» «МегаФон Финанс» 17 апреля направила миноритариям (являются держателями 0,8% акций компании) требование о выкупе у них акций оператора по цене 659,26 рубля за бумагу. Об этом со ссылкой на материалы «МегаФона» сообщает ТАСС.

«Цена, по которой выкупаются акции, составляет 659 рублей 26 копеек за одну обыкновенную акцию, — отмечается в сообщении. — Денежные средства в связи с выкупом акций будут выплачиваться в безналичном порядке владельцам выкупаемых акций, являющимся акционерами «МегаФона» по состоянию на 3 июня 2019 года».

Сейчас компания «Мегафон Финанс» и аффилированные с ней лица контролируют 99,2% акций «МегаФона».

«В соответствии с требованиями законодательства, при достижении порога владения в 95% совокупно с аффилированными лицами «МегаФон Финанс» получает право направить требование о принудительном выкупе оставшимся держателям акций. В результате предварительных шагов уровень в 95% был перейден», — сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

Ранее «МегаФон» сообщал о том, что до середины 2019 года компания примет решение о возможном выкупе доли миноритарных акционеров и делистинге с Московской биржи.

«Мегафон Финанс» объявила о намерении выкупить у миноритариев оператора акции по цене 659 рублей 26 копеек за бумагу в рамках обязательного предложения в конце 2018 года. 11 марта «МегаФон» сообщал, что держатели 20,36% капитала «Мегафона» воспользовались офертой по выкупу акций компании. В числе предъявленных к выкупу акций 18,96% принадлежало Газпромбанку, который сообщил о выходе из капитала «МегаФона» 5 марта. Также в начале марта «МегаФон» объявил о предоставлении «МегаФон Финансу» займа в размере не более 90 млрд рублей сроком до трех лет с нулевой процентной ставкой.



После выкупа 20,36% акций «МегаФон Финанс» стал владельцем 42,88% капитала оператора. 56,32% акций принадлежат компании USM Алишера Усманова. Еще 0,8% капитала компании остаются на руках у миноритариев.