Первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов даст поручение Минфину проработать вопрос о смягчении порядка перехода бизнеса с упрощенного режима налогообложения на общий режим уплаты налогов.

Эту проблему подняли в пятницу участники совещания по реализации национальных проектов. В частности, согласно действующему порядку, бизнес может пользоваться упрощенным режимом налогообложения, если порог по выручке не превышает 150 млн рублей в год. Если порог превышен, бизнес должен перейти на общий режим уже со следующего квартала. Это вызывает проблемы, так как малый бизнес не обладает всеми необходимыми ресурсами для такого быстрого перехода, налоговая нагрузка при этом возрастает, отмечали участники совещания.

«Тема известная. Я своим коллегам давал поручение, чтобы сделать этапность перехода, чтобы не было увеличения нагрузки. Наши коллеги из Минфина посчитали, что при переходе в некоторых случаях нагрузка даже снижается. Если, конечно, не иметь в виду те ставки по упрощенной системе льготные, которые установлены регионом», — сказал в ходе совещания Силуанов.

При этом он согласился, что в течение квартала тяжело подготовиться к переходу на общий режим. «Давайте сейчас такие поручения дадим Минфину о том, чтобы сделать переход не из квартала в квартал, а хотя бы на следующий год», — добавил он.