На учет в Федеральную налоговую службу (ФНС) с начала 2019 года встало 1 200 компаний, продающих услуги российскому бизнесу, сообщила ФНС, а в ближайшее время встанет еще 100, а всего на налоговом учете стоит 1 400 иностранцев — поставщиков электронных услуг, первые 200 из которых начали платить «налог на Google» еще в 2017 году за продажу в Интернете игр, музыки, книг и т. д., пишут «Ведомости».

В первый год ФНС удалось собрать 9,4 млрд рублей НДС, а в 2018 году — уже 12 млрд рублей.

С 2019 года механизм выплаты «налога на Google» изменился: иностранные компании должны платить НДС за электронные услуги, оказанные не только россиянам, но и российскому бизнесу, поэтому многим иностранным компаниям пришлось встать на учет в Федеральную налоговую службу, впервые уплатить налог они должны до 25 апреля.

К электронным услугам относятся передача прав на использование программ, реклама, поддержка сайтов, хранение и обработка информации. Но определение размытое, рассказывал топ-менеджер крупной компании, и под действие закона попали многие документы, например лицензии и технические договоры.

Крупные холдинги приостановили платежи за услуги иностранцам, причем не только по электронным услугам, говорят два сотрудника международных компаний.

Бизнес сможет платить «налог на Google» по старым правилам
Бизнес сможет платить «налог на Google» по старым правилам

Порядок уплаты пока непонятен, разъяснений нет, декларация не утверждена.