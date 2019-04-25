По фиктивному банкротству за последние два года было возбуждено более 250 дел, а привлечено к уголовной ответственности за этот период порядка 80 человек

Представители МВД на заседании президиума общественного совета при министерстве заявили о необходимости отмены статей УК РФ о преднамеренном и фиктивном банкротстве (196 и 197).

«Уже неоднократно мы поднимали вопрос о декриминализации статьи 197 УК РФ, потому что реально на практике она почти не используется из-за отсутствия причин и условий для совершения преступления, предусмотренного этой статьей», — сказал один из руководителей ГУЭБиПК МВД РФ Андрей Семенов.

По его словам, относительно небольшое количество выявленных преступлений по признакам преднамеренного банкротства связано с тем, что зачастую действия недобросовестных предпринимателей могут охватываться иными составами. Например, вывод активов часто квалифицируется по статьям 159 («Мошенничество») и 160 («Присвоение или растрата») УК РФ.

«Зачастую эти статьи процедурно возбудить проще и быстрее, и в дальнейшем, согласно нашему законодательству, привлечение по статье 196 уже не требуется», — рассказал он.

За последние два года, отметил представитель МВД, было возбуждено более 250 дел по данным статьям, а привлечено к уголовной ответственности за этот период порядка 80 человек.

По мнению заместителя начальника управления обеспечения процедур банкротства ФНС России Анатолия Васильева, уголовные дела по статье 196 трудно возбуждать и расследовать. «В рамках этого состава преступления тяжело установить выгодоприобретателя, возникает проблема с доказательством вины. Кроме того, часто в ходе работы по возбуждению и расследованию дел по этой статье выясняется, что фигуранты оказываются вовлеченными в гражданские процессы, которые ведутся из-за имущества и активов организации, которая подлежит банкротству. До окончания этих процедур невозможно заниматься нормальной работой по уголовному делу», — отметил Семенов.