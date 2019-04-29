При отмене спецрежимов для продавцов маркируемых товаров многие несетевые магазины не справятся с возросшей налоговой нагрузкой

«Опора России» и Ассоциация малоформатной торговли резко раскритиковали подготовленный Минфином проект поправок в Налоговый кодекс, в случае принятия которого небольшие торговые точки не смогут применять специальные режимы налогообложения, если они торгуют маркированными товарами. Их обращения к первому вице-премьеру и министру финансов Антону Силуанову есть в распоряжении РБК .

В своем законопроекте Минфин предлагает лишить продавцов подлежащих маркировке товаров возможности использовать специальные налоговые режимы — единый налог на вмененный доход (ЕНВД) и патенты. Если предприниматель начнет продавать такие товары, он утратит право применять спецрежим.

ЕНВД и патенты позволяют сократить налоговую нагрузку. Плательщиками ЕНВД в рознице могут стать компании, где работает менее 100 человек на площади не более 150 кв. м. Сколько бы предприниматель ни заработал, на ЕНВД он платит от 7,5% до 15% вмененного дохода — ставку устанавливают власти регионов. Размер налога рассчитывается как базовая доходность конкретного вида деятельности, умноженная на число работников или площадь помещения и еще на два коэффициента. Этот доход государство «вменяет», то есть он не зависит от фактической доходности конкретного бизнеса.

Использовать патентную систему могут ИП, количество сотрудников в которых не превышает 15 человек, а выручка — 60 млн рублей. Эта система освобождает ИП от уплаты традиционных налогов: предприниматели платят 6% потенциально возможного годового дохода, который устанавливают региональные власти.

Большая часть несетевых магазинов не справятся с возросшей налоговой нагрузкой и будут вынуждены закрыться, полагают в бизнес-сообществе. По расчетам Ассоциации малоформатной торговли, при переходе со спецрежимов на упрощенную систему налогообложения (УСН; ближайшая альтернатива патентам и ЕНВД) «налоговая нагрузка увеличится в разы и сделает доходность бизнеса значительно меньшей, а в большинстве случаев приближенной к нулю». При переходе с патента на УСН потери в прибыли индивидуального предпринимателя составят от 23% до 109% в зависимости от товарооборота, следует из данных, представленных в письме «Опоры России».

«Указанный запрет недопустим, так как он существенно ухудшит положение налогоплательщиков, занимающихся розничной торговлей маркируемыми товарами народного потребления (вся обувь, отдельные виды одежды и т. д.), особенно в том случае, если они одновременно с маркируемыми товарами реализуют товары, не подлежащие маркировке», — пишет в письме Силуанову президент «Опоры России» Александр Калинин. Запрет приведет к перераспределению доли рынка в пользу федеральных и международных торговых сетей, предупреждает он.

Маркировке в России подвергается все больше товаров. Под нее уже попали или в ближайшее время попадут шубы и другие изделия из натурального меха, лекарства, ювелирные изделия, табачная продукция, некоторые виды одежды, постельное белье, духи, фотокамеры, обувь.

Государство хочет получить дополнительные налоги и проследить весь оборот маркируемых товаров, говорит РБК Калинин, однако прозрачность и так повысится с учетом введения онлайн-касс.

Гендиректор Национального обувного союза Наталья Демидова, напротив, считает предложение Минфина положительной мерой. Введение маркировки позволит создать систему мониторинга рынка и увидеть переход товаров от одной структуры к другой, в том числе выявить компании, которые дробят свой бизнес и уходят таким образом от уплаты налогов, поясняет Демидова.



Минфин и Минэкономразвития не ответили на запросы РБК.