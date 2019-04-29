Доходность инвестирования средств пенсионных накоплений в НПФ «Открытие» по итогам I квартала 2019 года составила 10,7% годовых. Информация опубликована на сайте фонда в разделе «Раскрытие информации».

Доходность размещения средств пенсионных резервов по итогам I квартала составила 11,3% годовых.

«В первом квартале 2019 года инвестиционные портфели НПФ «Открытие» продемонстрировали восстановительный рост показателей доходности, который в дальнейшем позволит нивелировать потери клиентов по итогам 2018 года», — приводятся слова гендиректора фонда Михаила Моторина в официальном пресс-релизе.



По итогам прошлого года фонд отчитался об убытках от инвестирования пенсионных накоплений в 33,59 млрд рублей, потери от инвестирования резервов составили 4 млрд. На конец 2018 года клиентами фонда были около 8 млн человек, а активы составляли 565 млрд рублей. Как указано в сообщении НПФ «Открытие», в прошлом году компенсировать убытки помогла помощь акционера — банка «Открытие».