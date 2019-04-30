Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ), объединяющая крупных российских ретейлеров, предлагает заменить действующие пошлины на дорогостоящие посылки из-за рубежа единым сбором вне зависимости от цены товаров. Об этом сообщает «Коммерсант» .

АКИТ обратилась к вице-премьеру Дмитрию Козаку с предложением реформировать регулирование покупок в зарубежных онлайн-магазинах. Идею изучат Аналитический центр при правительстве, Институт Гайдара и Почта России.

В документе АКИТ предлагает признать трансграничную торговлю формой внешнеэкономической деятельности, исключить товары из иностранных интернет-магазинов из категории товаров для личного пользования и ввести сбор в размере 20% со всех трансграничных покупок.

Глава АКИТ Артем Соколов подтвердил подготовку такого письма. При этом, по его словам, предложения уже скорректированы: по итогам обсуждений решено использовать сбор в 15%. Эту сумму иностранные интернет-площадки могут предусматривать в стоимости товара для российских покупателей, а беспошлинный порог на товары зарубежных интернет-магазинов, по его мнению, стоит отменить совсем.

Ответственными за сбор предлагается назначить Почту России и экспресс-перевозчиков.

ФТС подготовила новые меры регулирования интернет-торговли Россия предлагает создать институт уполномоченных операторов интернет-торговли, появление которых должно упростить взимание импортных пошлин.

Инициативы направлены на «уравнивание условий», в которых работают иностранные и отечественные компании e-commerce, говорится в письме. Зарубежные компании имеют привилегированное положение, поскольку не платят НДС и таможенную пошлину, не обязаны сертифицировать товары и т. д., считают в АКИТ.

По мнению экспертов, введение сбора может негативно сказаться на числе покупок россиян на зарубежных ресурсах, но существенно ограничить их уже практически невозможно. Есть существенный риск сильного снижения темпов роста объемов интернет-покупок в России, что приведет к меньшей загрузке инфраструктуры и негативно отразится на ее качестве для покупателей в стране и за ее пределами, тем самым ударив по всем игрокам рынка интернет-торговли.

В пресс-службе Российского экспортного центра согласны, что, хотя «уравнивание условий российских и зарубежных интернет-ретейлеров — важный шаг», целесообразно сосредоточить внимание на иных аспектах экспортной электронной торговли, например на создании реально функционирующего механизма автоматического подтверждения нулевого НДС при розничном экспорте и решении вопроса с реэкспортом вывезенных за рубеж товаров.