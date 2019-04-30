Коммунальные организации с 1 июля будут обязаны использовать контрольно-кассовую технику (ККТ) для расчетов с потребителями, но выполнение части этих требований невозможно, а других — приведет к новым расходам, предупреждает Российская ассоциация водоснабжения и водоотведения (РАВВ) в письме председателю комитета по жилищной политике и ЖКХ Госдумы Галине Хованской, сообщают «Ведомости» .

Ресурсные или управляющие компании должны будут формировать чек, как только к ним поступит плата за услуги, объясняет заместитель исполнительного директора РАВВ Наталья Побединская. Плательщик будет, как и прежде, получать квитанцию от банка, а позже еще и чек от компании, оказавшей услугу, но для самих коммунальных организаций нововведение создает проблемы.

Ресурсоснабжающие компании часто не знают, кому именно оказывают услугу, у них нет договора с плательщиком, более того, потребитель и плательщик могут не совпадать, поясняет Побединская, а чтобы была возможность направить электронный чек, плательщик должен передать адрес своей почты банку, банк — поставщику услуг, что не всегда удастся сделать. При этом за работу без онлайн-касс грозит штраф от 75% до 100% суммы расчета, но не менее 30 тыс. рублей.

Переход на онлайн-кассы потребует дополнительных затрат, говорится в письме РАВВ: водоканалам придется покупать, ремонтировать и обслуживать новую технику, приобрести или доработать программное обеспечение, нанять новых сотрудников и больше платить банкам за передачу информации, а улучшить контроль за уплатой налогов онлайн-кассы не помогут: ресурсоснабжающим компаниям НДС начисляется по факту отгрузки, а не получения денег, уточняет Побединская.