Wintershall и DEA (Deutsche Erdoel AG) совладельца «Альфа-Групп» (в нее входит Альфа-Банк) Михаила Фридмана завершили процедуру слияния. Образовавшая в результате компания Wintershall DEA считается крупнейшим независимым производителем газа и нефти в Европе, говорится в поступившем в РБК сообщении объединенной компании.



Некоторое время назад компании получили все разрешения на слияние, кроме одного — от Мексики, говорил в марте гендиректор Wintershall Марио Мерен, который теперь возглавил объединенную компанию Wintershall DEA. «(Теперь) мы получили все необходимые разрешения, процесс слияния завершен», — сказал РБК в четверг, 2 мая, представитель Wintershall DEA.

СМИ: акционеры Альфа-Банка готовятся войти в мировую нефтяную элиту Forbes назвал слияние немецких компаний Wintershall и DEA, входящей в LetterOne, сделкой года.

Немецкий нефтехимический концерн BASF, владелец Wintershall, получил 67% Wintershall DEA, а LetterOne Михаила Фридмана, Германа Хана и Алексея Кузьмичева, контролировавшая DEA, — остальные 33%.

«Мы стали европейским чемпионом и вносим важный вклад в энергетическую безопасность Европы», — сообщил председатель правления Wintershall DEA Мерен.

Первичное размещение акций Wintershell DEA запланировано на второе полугодие 2020 года.