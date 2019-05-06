Китайская компания Huawei может получить крупный контракт на поставку оборудования сотовому оператору «МТС» и его дочернему интернет-провайдеру «МГТС» для исполнения «закона Яровой». На такое оборудование оператор может потратить около половины из 50 млрд рублей, заложенных на этот закон на ближайшие пять лет, сообщает «Коммерсант» .

В числе других претендентов рассматривались решения американской Western Digital и «Яхонт-УВМ» на отечественной платформе «Эльбрус» производства «Норси-Транс», уточняет один из собеседников «Коммерсанта». «Норси-Транс» ранее была выбрана единственным поставщиком решений для исполнения «закона Яровой» для МТС и МГТС. Технические требования к оборудованию были сформированы самой «Норси-Транс», которая по результатам тестирования пришла к выводу, что может использовать только решение на базе серверов и СХД Huawei. Гендиректор «Норси-Транс» Сергей Овчинников подтвердил, что компания тестировала оборудование Western Digital и Huawei, но не стал комментировать выбор поставщика.

По «закону Яровой» с 1 июля 2018 года операторы должны хранить телефонные разговоры, текстовые сообщения, изображения, звуки, видеозаписи и другие электронные сообщения пользователей. Использование иностранного оборудования для исполнения закона могут запретить: на рассмотрении в Минюсте находится проект постановления правительства, обязывающий операторов и интернет-компании использовать для хранения только отечественное оборудование. Это требование не распространяется на накопители на жестких дисках для СХД.