Минэкономики разослало в ведомства переработанный законопроект «О едином механизме развития территорий с особыми условиями осуществления предпринимательской деятельности», нацеленный на унификацию правил предоставления льгот резидентам специальных экономических зон, в которые постепенно должны превратиться действующие ОЭЗ, ТОР и технопарки. Он теперь называется «О преференциальных режимах», сообщает «Коммерсант» .

Таким образом, министерство предлагает ввести для площадок, ориентированных на ускоренное развитие отдельных регионов и обеспечение благоприятных условий для предпринимателей, единые правила, что позволит федеральному центру проводить системную политику и избежать при этом «задвоения» льгот и финансирования, предоставляемых резидентам таких режимов.

Проект предлагает объединить разрозненные типы льготных для бизнеса территорий под названием «специальные экономические зоны» (СЭЗ) и ввести регламент льгот, на которые могут рассчитывать их резиденты. Финансовые льготы предполагают возможности обнуления в границах СЭЗ налогов на прибыль, имущество, транспортного, земельного налогов, страховых взносов, нулевого коэффициента НДПИ, ускоренной вдвое амортизации и предоставления госгарантий для проектов в них.

Новая редакция проекта содержит две новые идеи: введение оценки инвестпривлекательности регионов, выраженной в комплексном инвестиционном показателе (КИП) и увязку возможностей региона с этим показателем — чем больше инвестиций, тем ниже будет для него объем финансовых льгот, но тем большую регуляторную свободу он получит.

Для этого проект вводит понятие «преференциальный портфель» — набор финансовых и регуляторных послаблений, которые вправе предоставить своим СЭЗ регион. Предполагается, что «объем» этого портфеля будет общим для всего субъекта РФ.

В презентации законопроекта ведомство приводит в качестве примера три типичные региональные ситуации: так, инвестиционно неразвитым регионам с низким КИП (Бурятия, Тыва) будет доступно обнуление для резидентов СЭЗ налога на прибыль (ставка — 20%) на пять лет, но требования регулирования для них будут жесткими. Относительно инвестпривлекательным Липецкой, Самарской и Калужской областям ставку налога на прибыль в СЭЗ будет позволено снижать до 10% на пять лет, но они смогут отступать от некоторых федеральных регуляторных норм в интересах инвесторов. Москва и Татарстан как наиболее инвестиционно развитые регионы смогут снижать ставку налога на прибыль только до 18%, но давать еще больше регуляторных поблажек.