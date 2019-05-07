Государство переплачивает по своим закупкам в среднем не менее 10–15%

Минфин впервые оценил прямые нарушения законодательства в области госзакупок. Как говорится в отчете ведомства со ссылкой на оценки Федерального казначейства (ФК), речь идет о сумме в 153 млрд рублей по итогам 2018 года, сообщают «Известия» .

Среди нарушений — необоснованно завышенная или заниженная цена контракта либо неправильный способ ее определения, пояснили в министерстве.

Органы власти заключили в прошлом году договоры с подрядчиками на 6,8 трлн рублей. На этом фоне сумма нарушений составляет чуть более 2%. Но в нее включены только прямые злоупотребления, допущенные госорганами. В реальности объем злоупотреблений намного выше — например, в случаях, когда все предусмотренные законодательством процедуры формально соблюдены, но на деле закупка проводится в интересах конкретных людей, а не государства, уверен глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов. По оценкам его организации, в действительности скрытые нарушения составляют не менее 20% от всего объема госзаказа, или около 1,3 трлн рублей.

Как рассказал «Известиям» источник в ФК, по их оценкам, государство переплачивает по своим закупкам в среднем не менее 10–15%.

Так, 40% из опубликованных в единой информационной системе конкурсов (на сумму 3,4 трлн рублей) не были завершены из-за отсутствия конкуренции, следует из мониторинга Минфина. Более 60% контрактов (4,2 трлн рублей) было заключено с единственным поставщиком.

Другой фактор, подтверждающий оценки Кирилла Кабанова, — это нарушения при отборе подрядчика. Так, в результате проверок почти 27 тыс. конкурсных процедур Федеральной антимонопольной службой выяснилось, что 30% из них проводятся с ограничением конкуренции, сказано в документе Минфина.

Проблема ограниченной конкуренции — ключевая в сфере госзаказа, уверены эксперты. Например, множество конкурсов публикуется в конце года, так что у потенциальных претендентов на заказ остается слишком мало времени на подготовку. Кроме того, во многих тендерах заявки поступают от аффилированных между собой компаний, что создает видимость конкуренции и позволяет формально соблюсти требования к процедуре госзакупки.

В Минфине полагают, что необходимо упрощать закупочные процедуры. Например, дать заказчикам возможность рассматривать в качестве потенциальных исполнителей не только те компании, чьи заявки были допущены до конкурса, но весь спектр организаций, производящих соответствующую продукцию или услуги.