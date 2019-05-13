Инспекция ФНС по Ленинскому району Екатеринбурга заблокировала расчетный счет «Тыретского солерудника» после того, как в конце 2017 года выявила у предприятия недоимку по страховым взносам в размере 2 копеек

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд удовлетворил иск компании «Тыретский солерудник» (Иркутская область), которая потребовала взыскать с Федеральной налоговой службы России убытки из-за незаконной блокировки расчетного счета. В январе 2019 года эту компанию в споре с налоговым органом также поддержал Свердловский арбитражный суд, теперь решение вступило в законную силу.

Как указано в материалах дела, инспекция ФНС по Ленинскому району Екатеринбурга заблокировала расчетный счет «Тыретского солерудника» после того, как в конце 2017 года выявила у предприятия недоимку по страховым взносам в размере 2 копеек, а также пени в сумме 31 рубль 7 копеек. Компания в указанный в требовании налогового органа срок недоимку закрыла, однако из-за ошибочных данных ФНС указала в «платежке» неверный КБК получателя платежа. В результате недоимка в размере 1 копейки осталась непогашенной, говорится в судебном решении. Из-за этого ФНС в январе 2018 года приостановила операции на счетах «Тыретского солерудника». Спустя три месяца управление ФНС по Свердловской области признало решение районной ИФНС о блокировке счета налогоплательщика незаконным.

Перед приостановлением операций по счету «Тыретский солерудник» заключил со Сбербанком договор об открытии банковского вклада на сумму 77 млн рублей на срок семь дней под процентную ставку 5% годовых. Сбербанк отказал компании в размещении депозита из-за блокировки ее счета налоговиками. Юристы «Тыретского солерудника» подсчитали, что из-за незаконной блокировки счета компания не получила доход в размере 73,8 тыс. рублей. Суды признали требования налогоплательщика законными и удовлетворили иск в полном объеме.

По словам партнера, руководителя налоговой практики Five Stones Consulting Екатерины Болдиновой, схожий спор рассматривался в суде по делу «Метро Кэш энд Керри» и по делу компании «ЛТ-Групп».

«Так, «Метро Кэш энд Керри» недавно взыскала с налоговиков 1,9 миллиона рублей убытков в связи с блокировкой счета, это была сумма от упущенной выгоды из-за неразмещения средств на депозите. Интересно, что дело «Метро Кэш энд Керри» в тот момент было уникальным, а убытки доказывались при активном участии банков. Дело компании «Тыретский солерудник» похожее, однако интересно, что недоимка, которая привела к блокировке счета налогоплательщика, составила всего лишь 0,01 рубля. В результате компании удалось взыскать 73 тысячи рублей убытков. Хочется верить, что такая практика в пользу налогоплательщиков умерит активность налоговых органов», — говорит юрист.

Как отметил партнер, руководитель налоговой практики юридической компании «Арбитраж.ру» Денис Черкасов, в данном правовом кейсе суд верно установил, что «Тыретский солерудник» исполнил обязанность по уплате налога фактически до момента приостановления операции по счетам, а значит, действия инспекции были неправомерными.

«Причинение вреда неправомерными действиями при проведении налогового контроля влечет гражданско-правовую ответственность в виде возмещения убытков, причиненных налогоплательщику, которые подлежат возмещению за счет федерального бюджета. В частности, блокировка банковского счета может быть причиной возникновения убытков у налогоплательщика. Они могут выражаться, например, в виде неустойки за несвоевременное исполнение денежных обязательств перед контрагентами или в виде неполученного дохода от процентов по депозиту в банке», — указал юрист. Поэтому если блокировка банковского счета произведена с нарушением закона, то налогоплательщик вправе потребовать взыскания убытков в судебном порядке. Однако, как показывает практика, во взыскании подобных убытков налогоплательщикам чаще отказывают, отмечает Денис Черкасов. Это связано с трудностью доказывания обстоятельств возникновения убытков: бремя их доказывания несет налогоплательщик.

Анна ПОНОМАРЕВА, Banki.ru