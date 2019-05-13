Совет директоров компании «Московская городская телефонная сеть» рекомендовал выплатить акционерам 22,1 млрд дивидендов за полный 2018 год. Об этом сообщается в пресс-релизе организации.

Согласно рекомендациям, предлагается выплачивать 232 рубля на одну обыкновенную и на одну привилегированную акцию МГТС.

Окончательное решение по выплате дивидендов будет принято 21 июня 2019 года на годовом общем собрании акционеров.

В прошлом году компания выплатила дивиденды в размере 21,996 млрд рублей или 231 рубля на одну обыкновенную и на одну привилегированную акцию МГТС.