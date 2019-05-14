В Минтрансе обсуждают возможность бронирования и покупки льготных авиабилетов на субсидируемые маршруты через портал госуслуг. Создание системы ведомство прорабатывает с авиакомпаниями, сообщили «Известиям» в министерстве. Речь идет о покупке билетов на маршруты из Москвы в дальневосточные регионы, Крым, Калининград, а также на межрегиональные рейсы. По действующим правилам льготные категории граждан могут приобрести билеты только в кассах авиакомпаний или уполномоченных агентств.

В опрошенных изданием авиакомпаниях сообщили, что пока не обсуждали с Минтрансом механизм продажи льготных билетов через портал госуслуг. Но в целом такое предложение оценивают положительно.

Для того чтобы льготники смогли приобретать дешевые авиабилеты через сайт госуслуг, необходимо внести изменения в действующее законодательство, пояснил «Известиям» старший партнер адвокатского бюро «Титов, Кузьмин и партнеры» Андрей Кузьмин.

По словам юриста компании «Глазунов и Семенов» Ивана Лосева, сейчас портал госуслуг позволяет пройти регистрацию в несколько этапов. Последним из которых является подтверждение личности в специально организованных пунктах.

Однако для реализации этой инициативы также нужно будет решить ряд технических проблем, отметил источник «Известий» в одной из крупных IТ-компаний. В частности, каким-то образом получить доступ к базам данных авиакомпаний, на что перевозчики вряд ли пойдут.

Директор производственного офиса компании «РТ Лабс» (оператор федерального портала госуслуг) Дмитрий Чуркин отметил, что технически обеспечить предоставление такой услуги возможно, но разработка алгоритма может занять существенное время –– от нескольких месяцев до года. Он согласился с мнением юристов, что перед решением техзадач необходимо доработать нормативные акты.