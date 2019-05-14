Совместное предприятие (СП) «Новые цифровые решения», созданное «МегаФоном» и «Ростелекомом» для развития 5G, получило лицензию MVNO на оказание услуг мобильной связи по модели виртуального оператора, следует из материалов Роскомнадзора. Об этом сообщает РБК .

Лицензия действует до 6 мая 2024 года и распространяется на территорию всей страны, кроме Крыма и Севастополя.

Структуры «Ростелекома» и «МегаФона» владеют по 50% «Новых цифровых решений». Как сообщали в феврале представители компаний, задача СП — развитие мобильной связи пятого поколения (5G), создание единого инфраструктурного оператора и работы по освобождению радиочастотного спектра для внедрения сетей нового поколения в России.

Как пояснили РБК представители «Ростелекома» и «МегаФона», предприятие получило лицензию MVNO, чтобы иметь возможность развертывать опытные зоны и тестировать сети 5G. В первую очередь в ходе тестирования СП будет использовать частоты, имеющиеся в распоряжении «МегаФона», «Ростелекома» и их структур, но компании хотели бы увеличить поле для экспериментов.