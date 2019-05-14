Минкомсвязь приостановила выдачу виртуальных сим-карт eSIM от оператора мобильной связи Tele2 до выяснения вопросов безопасности. Об этом сообщает газета «Ведомости» .

«Минкомсвязь попросила оператора Tele2 приостановить проект по распространению виртуальных сим-карт, eSIM, «до разрешения всех вопросов, касающихся безопасности», заявил «Ведомостям» представитель министерства. О каких вопросах безопасности идет речь, он не уточнил», — говорится в материале.

14 мая стало известно, что мобильный оператор самостоятельно приостановил выдачу виртуальных сим-карт, но в связи с тем, что была набрана необходимая база для эксперимента.

«Мы набрали необходимую для тестирования базу и ждем реакции от регулирующих органов», — заявил «Ведомостям» представитель оператора. Ранее он говорил о том, что оператор собирается выдать 5 000 eSIM. Представитель Tele2 отказался прокомментировать выполнение этого плана.

В опытно-коммерческую эксплуатацию технология eSIM от Tele2 была запущена 29 апреля. Как отмечалось в релизе организации, новая технология была внедрена на сети Tele2 первой из «большой четверки» сотовых компаний.