Компания «Ингосстрах» перестраховала у западных компаний имущественные риски предприятий своего акционера Олега Дерипаски (ему принадлежит 10%), находившихся под санкциями, рассказали «Ведомостям» источники.

Сложности с перестрахованием у «Ингосстраха» возникли в апреле 2018 года, когда компании Дерипаски попали под санкции США: «Ингосстрах» годами страховал имущественные риски UC Rusal, «Русских машин» и En+ Group, рассказывали «Ведомостям» два человека, знающие это от сотрудников страховщика.

Угроза отказа от обязательств западных перестраховщиков, у которых российские компании традиционно перестраховывают риски, по санкционным клиентам либо блокировки выплат компенсации до снятия санкций при наступлении убытка заставила «Ингосстрах» обратиться за помощью к созданной для таких случаев Российской национальной перестраховочной компании (РНПК, «дочка» Банка России), чтобы перестраховать в ней санкционные риски, рассказывал ранее президент РНПК Николай Галушин. Позже он добавил, что доля рисков, перестрахованных «Ингосстрахом» в иностранных компаниях, досталась РНПК: иностранные партнеры отказались от работы с активами Дерипаски.

Дерипаска предложит СМИ награду в 600 тыс. долларов за расследования о санкциях против него Он хочет побудить журналистов разобраться в причинах санкций.

Возвращение на западные рынки стало возможно для «Ингосстраха» после 29 января, рассказывают собеседники «Ведомостей», когда США сняли санкции с En+, UC Rusal и «Евросибэнерго», — Дерипаска отказался от контроля над ними (против самого бизнесмена санкции сохраняются). При этом общий лимит ответственности по рискам компаний, которые «Ингосстрах» вернул в перестрахование западным партнерам, превышает 100 млрд рублей, а премия по этим договорам составляет около 2 млрд.

После отмены санкций программа перестрахования «Ингосстраха» была переформатирована, подтверждает Галушин, основная ее часть разместилась на международном рынке, и поскольку действовало временное разрешение для иностранных партнеров компаний Дерипаски, то не все иностранные перестраховщики отказались от продолжения работы со страховщиком, обслуживающим компании из санкционного списка.