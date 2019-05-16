Операторы связи, которые лишатся частот в ходе расчистки диапазона для внедрения поколения связи 5G, смогут получить компенсацию, следует из предложений Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России. Об этом сообщает «Коммерсант» .

При подготовке к развертыванию сетей 5G часть систем связи в полосах 3,4—3,8 ГГц будет отключена, следует из проекта концепции создания и развития 5G в России. Это произойдет после 11 марта 2021 года в случае прекращения действий решения Госкомиссии по радиочастотам (ГКРЧ), выдавшей этот ресурс. Отключение объясняется целями развития экономического и технического потенциала страны и может потребовать компенсационных выплат операторам, работающим в районах городов с населением от 250 тыс. человек, следует из документа.

Операторы, которые получили частоты 3,4—3,8 ГГц по решениям ГКРЧ, строили на них сети фиксированного беспроводного доступа в Интернет WiMAX и подобных технологий, напоминает гендиректор «ТМТ Консалтинг» Константин Анкилов. По его словам, крупнейшими операторами в этом сегменте были «Квантум» и «Энфорта» (входит в «ЭР-Телеком»), также в нем присутствовали «Ростелеком» и МТС, а всего речь идет более чем о 100 тыс. подключений.

По словам инвестора одного из операторов связи, которому выделены частоты 3,4—3,8 ГГц, более 60% такого ресурса сейчас закреплено за «Ростелекомом», а остальное примерно у десяти компаний.

Выплата компенсаций в случае прекращения действий решения ГКРЧ — стандартная рыночная практика, указывают в «ВымпелКоме». Размер таких выплат — предмет оценки бизнеса каждого оператора, говорит источник в одном из отраслевых объединений.

По мнению старшего вице-президента ZTE Russia Тиграна Погосяна, компенсация за потерянный частотный ресурс, по экспертной оценке, не должна превышать 3,5—4,5 млрд рублей, или 2—5% от общих капитальных затрат на строительство 5G сетей по любой из моделей. Альтернативой компенсациям в отдельных случаях могла бы стать передача частот участникам консорциума по развитию 5G, которые имеют ресурсы для строительства таких сетей, считает представитель Tele2.