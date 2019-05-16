Количество судебных споров по ОСАГО в 2018 году снизилось на 23% до 300 тыс., при этом удовлетворяются 90—92% исков. Такие данные привел судья Верховного суда РФ Сергей Асташов в ходе Петербургского международного юридического форума, сообщает ТАСС.

«Споры, связанные с договорами ОСАГО, (уменьшились в количестве) с 390 тысяч дел в 2017 году до примерно 300 тысяч в 2018 году, то есть минус 23%. По договорам каско динамика примерно такая же — минус где-то 18%», — сказал он. По его мнению, снижение числа споров связано с досудебным порядком урегулирования убытков, который был введен в связи с изменениями законодательства (претензия к страховщику обязательна до обращения в суд), и выработкой правовых позиций, в том числе Верховным судом РФ.

«Удовлетворяемость требований по спорам, связанным с договорами ОСАГО и договорами каско, — примерно 90—92% по договорам ОСАГО и 82—88% по договорам каско», — добавил Асташов. При этом он отметил рост числа дел, связанных с договорами личного страхования. Их число менее значительно, чем по ОСАГО и каско, но тем не менее прирост составил 27%.



Всего из 17,2 млн дел, рассмотренных в 2018 году судами общей юрисдикции, дела, связанные со страхованием, составили примерно 2,5%.