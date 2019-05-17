Арбитражный суд Амурской области по иску компании бизнесмена Артема Аветисяна «Финвижн Холдингс» обязал представляющую интересы Baring Vostok кипрскую компанию Evison Holdings Limited, мажоритарного акционера банка «Восточный», продать истцу 9,99% банка, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.



Суд удовлетворил иск «Финвижн», миноритарного акционера «Восточного», требовавшего обязать Evison исполнить соглашение о кол-опционе от 26 августа 2016 года. По условиям соглашения, подконтрольная Baring Vostok кипрская компания должна была продать истцу часть своей доли в уставном капитале банка за 750 млн рублей, однако впоследствии отказалась от исполнения договора.

Речь идет о кол-опционе, который был заключен в рамках слияния «Восточного» и Юниаструм Банка, принадлежавших Baring и Аветисяну с партнерами соответственно. Предполагалось, что после передачи 9,99% акций объединенного «Восточного» доля в нем Аветисяна и партнеров вырастет до 50% плюс одной акции. Однако Baring отказался исполнять опцион, объяснив это выявленной ЦБ «дырой» в капитале «Восточного», которую инвестфонд считает вызванной действиями бывших акционеров Юниаструм Банка.



Арбитражный суд Амурской области в среду приобщил акт проверки ЦБ деятельности банка «Восточный» к рассмотрению иска компании «Финвижн». Приобщить акт проверки ЦБ «Восточного» после слияния с Юниаструм Банком, состоящий из 17 томов, к базе доказательств попросил представитель Evison Олег Койда. По его словам, результаты проверки доказывают, что перед слиянием «Юниаструм» выводил активы.

Baring заявил о выводе 3,65 млрд рублей из бывшего банка Аветисяна за три недели Адвокаты Evison, ссылаясь на выводы рабочей группы ЦБ, проверявшей «Восточный» в 2018 году, приводят три схемы вывода активов из Юниаструм Банка.

1 апреля Арбитражный суд Амурской области в качестве обеспечительных мер по иску наложил арест на 9,99% акций «Восточного», но разрешил проводить допэмиссию ценных бумаг.



Банк «Восточный» и его владельцы в феврале оказались в центре внимания после того, как были арестованы основатель фонда Baring Vostok американец Майкл Калви и еще пять человек в рамках уголовного дела о хищении у банка 2,5 млрд рублей. Следствие полагает, что банк лишился этих денег из-за заключения соглашения об отступном, по которому вместо возврата долга ему были переданы 59,9% акций International Financial Technology Group, цена которых была сильно завышена. Калви заявил в суде, что сделка была прозрачна, в доказательство этого предложил продать спорный пакет акций на рынке.