Московская биржа представила финансовые результаты I квартала текущего года по МСФО. Площадка продемонстрировала снижение чистой прибыли в годовом выражении, при этом скорректированный показатель EBITDA вырос, свидетельствуют материалы на сайте организации.

«Ключевым событием указанного периода стал рекордный рост комиссионного дохода на денежном и срочном рынках», — отмечается в сообщении фондовой площадки.

Комиссионные доходы выросли на 11,1% до примерно 6,118 млрд рублей, указано в релизе биржи. Из ее материалов следует, что комиссионные доходы на денежном рынке увеличились в годовом выражении на 23,2%, на срочном — на 32,5%.

«Мы продолжаем развивать нашу продуктовую линейку, реализуем проекты, направленные на рост комиссионного дохода, и осуществляем строгий контроль за расходами, — комментирует финансовый директор Московской биржи Максим Лапин. — В первом квартале операционный доход вырос на 4,2% и составил 10,3 миллиарда рублей… Комиссионные доходы в первом квартале 2019 года росли быстрее, чем в предыдущие два квартала, и увеличились на 11,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Самый высокий рост продемонстрировали денежный и срочный рынки. Пересмотр тарифов по единому пулу и внедрение новых продуктов способствовали достижению этого результата».

Объем торгов на рынке акций по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшился на 13,5% на фоне низкой волатильности. Общая капитализация рынка акций по итогам I квартала составила 41,48 трлн рублей.

«Увеличение объема размещений ОФЗ относительно краткосрочных облигаций Банка России способствовало сохранению эффективной комиссии на рынке облигаций и росту комиссионного дохода на 8,9% в сравнении с предыдущим кварталом», — указано в релизе биржи.

В числе прочего сообщается, что за I квартал 2019 года 56 компаний разместили 111 выпусков облигационных займов на Мосбирже на общую сумму 433,9 млрд рублей.

Вместе с тем комиссионные доходы на рынках акций, облигаций и на валютном рынке показали в I квартале отрицательную годовую динамику.

Квартальная чистая прибыль Мосбиржи составила около 3,096 млрд рублей, уменьшившись по сравнению с I кварталом 2018 года на 27,8%. Скорректированная чистая прибыль равнялась 5,044 млрд (минус 2,8%). Показатель EBITDA составил порядка 4,766 млрд рублей (минус 24,7%), при этом скорректированный показатель EBITDA вырос на 0,6% до примерно 7,201 млрд рублей.

«Биржа сохранила рентабельность по скорректированной EBITDA на высоком уровне — 70%», — отмечает Лапин.



Мосбиржа в своем сообщении напоминает, что с 16 мая 2019 года сменился председатель правления: эту должность занял Юрий Денисов.