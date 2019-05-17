Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обвинила операторов «Билайн» и «МегаФон» в распространении СМС-рекламы без согласия абонента, говорится в сообщении московского управления ведомства.

«На телефонный номер абонента «МегаФон» поступали специальные предложения и информация о скидках и акциях от фитнес-клуба «Зебра». Установлено, что между «МегаФоном», АО «МегаЛабс», ООО «Дэни Колл», ООО «СМС-Центр», ООО «СМС Аэро» и ООО «Фитнес на Краснобогатырской» были заключены договоры на размещение рекламно-информационных материалов. Виновными признаны сразу все компании», — сообщает ФАС.

Во втором случае абонент «МегаФона» получил СМС с рекламой жилого комплекса компании «Инград». При этом между застройщиком и «МегаФоном» также был заключен договор о размещении рекламы. Виновным был признан оператор как распространитель.

«Билайн» совместно с ООО «СМС Трафик» и ООО «Ника» распространял рекламу фитнес-центров «Олимпик». Оператор и обе компании признаны виновными в нарушении закона о рекламе.

В последнем случае абонент «Билайна» получал без своего согласия СМС с информацией о скидках и акциях бренда женской одежды Lo. Установлено, что распространителями рекламы также являются ООО «Сан-Мишель» и ООО «Раппорто». Все три компании признаны виновными.

Решается вопрос о привлечении операторов «Билайн» и «МегаФон», а также остальных ответчиков к административной ответственности.