Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила поправки в Уголовный кодекс: лишать на шесть лет свободы владельцев компаний, членов совета директоров и топ-менеджеров за умышленные картельные сговоры, так как сейчас не существует отдельной ответственности для лиц, распоряжающихся более чем 50% голосов в компании, и ее руководства, поэтому ФАС предлагает считать это особым отягчающим обстоятельством, а для тех, кто просто выполняет их указания, напротив, снизить предельное наказание с шести до пяти лет лишения свободы — текст будет внесен в правительство в ближайшее время, но он еще может поменяться, сказал «Ведомостям» начальник управления ФАС по борьбе с картелями Андрей Тенишев.

Законопроект не только меняет наказание за картели, но и дает ФАС дополнительные инструменты для борьбы с ними: во время выездных проверок служба сможет изымать документы, получать информацию об оперативно-разыскных мероприятиях (такие поправки предлагаются в законы «О защите конкуренции» и «Об оперативно-разыскной деятельности»), отмечает Тенишев.

В 2018 году ФАС возбудила 768 дел об антиконкурентных соглашениях, из них 384 дела — о картелях, это на 9% меньше, чем в 2017 году; более 85% дел по картелям — сговоры на торгах, за них ФАС предлагает ввести отдельную ответственность (штраф до 800 тыс. рублей и лишение свободы до четырех лет), и впервые отдельно выделен сговор с заказчиком — госзаказчиком или госкомпанией (штраф до 1 млн рублей и до пяти лет лишения свободы), участники картеля войдут в специальный реестр.

Ужесточение наказания за картели обсуждается уже два года: к октябрю 2017 года президент России Владимир Путин поручал ФАС совместно с МВД, ФСБ и Следственным комитетом при участии Генпрокуратуры разработать общую программу выявления и пресечения картелей — правительство тогда же должно было подготовить проекты, ужесточающие уголовную и административную ответственность за такие соглашения, но бизнес высказался резко против предложенного ФАС законопроекта, и его подготовка затянулась. Премьер-министр Дмитрий Медведев неделю назад потребовал внести законопроект в правительство к 21 мая, несмотря на разногласия с крупным бизнесом.

Бизнес был против предыдущего варианта, в котором предлагалось конфисковывать имущество, деньги и ценности, полученные благодаря картельному сговору, — эту норму ФАС убрала из проекта, комментирует Тенишев, добавляя, что в целом поправки — это первая попытка привести наказание за преступление в сфере экономики в соответствие с реалиями современной экономики: например, увеличивается вдвое сумма дохода от картеля, при которой наступает уголовная ответственность, — с 50 млн до 100 млн рублей, при этом часто речь идет о миллиардах рублей, замечает Тенишев.