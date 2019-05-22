Совет Федерации на заседании в среду одобрил пакет законов о продлении амнистии капитала, сообщает РИА Новости.

В соответствии с документом, устанавливается третий этап амнистии капитала на период с 1 июня 2019 года по 29 февраля 2020 года.

Добровольное декларирование физическими лицами активов и счетов в банках, или амнистия капитала, осуществлялось в РФ двумя этапами — с 1 июля 2015-го по 30 июня 2016 года и с 1 марта 2018-го по 28 февраля 2019 года. Физические лица имели право предоставить в налоговый орган или Федеральную налоговую службу России специальную декларацию, содержащую сведения об имуществе, о контролируемых иностранных компаниях, о счетах в банках за пределами РФ.

Госдума приняла в окончательном чтении пакет законов о продлении амнистии капиталов От уголовной ответственности освобождаются лица, подавшие специальные декларации в ходе третьего этапа амнистии капиталов.

Рассматриваемый закон устанавливает третий этап амнистии капитала на период с 1 июня 2019-го по 29 февраля 2020 года. Физическое лицо, помимо сведений, ранее указанных в законе, отражает в декларации сведения о государственной регистрации международных компаний при смене их юрисдикций в соответствии с законом «О международных компаниях».

В декларации также должна быть указана информация о переводе денежных средств со счетов в банках, расположенных за пределами РФ, сведения о которых содержатся в декларации, на счета декларанта в кредитных организациях России.