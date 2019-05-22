Управление Федеральной антимонопольной службы по Москве возбудило дело в отношении онлайн-сервиса туристических страховок Cherehapa по заявлению «Росгосстраха». Cherehapa обвиняется в нарушении закона «О рекламе», поясняется в сообщении Московского УФАС.

Так, сервисом распространялась в «Яндексе» реклама покупки онлайн туристического страхового полиса «Росгосстраха». Антимонопольное ведомство усмотрело в действиях онлайн-сервиса признаки распространения недостоверной рекламы, которая могла ввести потребителей в заблуждение относительно продавца рекламируемого товара.

Также у Cherehapa отсутствовали права на использование товарного знака «Росгосстрах». Страховая компания подтвердила Московскому УФАС, что у нее отсутствовал договор с Cherehapa на распространение своей страховки.



Рассмотрение дела назначено на 5 июня. Если компания Cherehapa будет признана виновной, ей грозит штраф в размере до 500 тыс. рублей.