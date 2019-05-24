Руководитель компании «Ильюшин Финанс Ко.», специализирующейся на авиализинге, Александр Рубцов покидает организацию. Об этом сообщает в пятницу «Коммерсант».

Совет директоров ИФК 23 мая принял решение об окончании работы Александра Рубцова во главе компании, рассказали изданию несколько источников в отрасли и подтвердили в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, ключевой акционер ИФК). Рубцов остается акционером лизинговой компании с пакетом в 3,14%. Он руководил компанией с момента ее основания в 1999 году.

Как отмечает газета, Рубцов, таким образом, уходит со всех постов в авиационной отрасли — в апреле он покинул пост главы «Гражданских самолетов Сухого» (ГСС) и вице-президента «Иркута».

В 2017 году он возглавил ГСС (входит в ОАК), где должен был решить проблемы поддержания летной годности и послепродажного обслуживания самолетов SSJ 100. В апреле 2019 года его сменил бывший руководитель профильного департамента Минпромторга Равиль Хакимов. По информации «Коммерсанта», Рубцову была предложена позиция заместителя гендиректора ГСС, но он отказался. Топ-менеджер примерно в то же время покинул и авиастроительную корпорацию «Иркут» (также входит в ОАК), где занимал должность старшего вице-президента по маркетингу и продажам гражданской авиатехники.

В ИФК рассказали, что экс-гендиректор уходит по соглашению сторон и продолжит карьеру «в смежной отрасли». Лизинговую компанию возглавит заместитель гендиректора по экономике и финансам Сергей Туркин, к исполнению должностных обязанностей он приступит 28 мая. В ОАК сообщили, что первоочередными задачами нового руководителя ИФК станет разработка и реализация программы повышения ее финансовой устойчивости, подготовка программы развития бизнеса и передача в лизинг судов, находящихся в портфеле. В Минпромторге и ВЭБе (у последнего 21,39% в ИФК) не комментируют уход Рубцова.

Источник «Коммерсанта» на рынке говорит, что Александру Рубцову удавалось разместить даже то, что обычно не продается. «Не совсем понятно, как ему удалось убедить Cubana (кубинский национальный авиаперевозчик. — Прим. «Коммерсанта») взять Ил-96 — самолет еще более проблемный, чем SSJ 100», — говорит он.

Другой собеседник газеты считает, что экс-президенту ГСС для решения проблем эксплуатации SSJ 100 необходимо было в первую очередь менять условия договоров с вендорами, к которым ГСС не могла применять штрафные санкции за срыв сроков ремонта. Также надо было снижать стоимость расходных материалов, часть которых делается на оборонных заводах. «При этом за время работы Рубцова у ГСС появилось больше комплектующих для ремонта самолетов», — отмечает он.

«Отделять ИФК от Александра Рубцова достаточно сложно: именно он определял то, чем эта компания стала», — говорит исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев. В первый период деятельности ИФК, до образования ОАК, компании удалось продать больше самолетов, чем кому бы то ни было, причем «без коррупционных скандалов». Производство Ил-96 в Воронеже и Ту-204 в Ульяновске в то время — почти полностью заслуга ИФК, говорит эксперт. «ИФК сохраняла производство гражданских самолетов на Воронежском и Ульяновском заводах, но они не вечны. Эксплуатировавшие их компании — «Владавиа», «Саратовские авиалинии» — ушли с рынка, остался только ремаркетинг», — говорит Пантелеев. Он отмечает, что за время работы в ГСС Александром Рубцовым были сделаны шаги, направленные на улучшение послепродажного обслуживания SSJ 100, но кардинально переломить ситуацию за отведенное время ему не удалось.



Эксперт добавил, что без доступа к льготному банковскому финансированию ИФК сейчас сложно бороться за размещение новых самолетов с другими российскими лизинговыми компаниями. При этом подержанные суда имеют ограниченный спрос.