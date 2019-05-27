Микрофинансисты пытаются избежать резкого повышения требований к капиталу микрокредитных компаний (МКК), удвоения минимального порога инвестирования для физлиц в микрофинансовые компании (МФК) и запрета выдачи займов под залог недвижимости. Об этом пишет «Коммерсант», уточняя, что данные изменения предложили депутаты для пресечения недобросовестных практик, поправки уже прошли первое чтение.

Письмо с предложениями по альтернативным вариантам регулирования рынка (есть в распоряжении газеты) направила в ЦБ, Госдуму и Совет Федерации профильная саморегулируемая организация «МиР». Микрофинансисты просят предусмотреть поэтапное повышение требований к минимальному размеру собственного капитала для МКК и установить его на уровне 5 млн рублей через пять лет после вступления закона в силу, а не через год, как предлагается на данный момент. Также игроки считают критичными предложенное законодателями увеличение вдвое порога инвестиций физлиц в МФК (с 1,5 млн до 3 млн рублей) и полный запрет выдачи микрофинансовыми организациями займов под залог недвижимости.

Вместо столь жестких мер они предлагают обязать МФК иметь определенный, установленный ЦБ рейтинг с обязательным его ежегодным подтверждением и привлекать средства только не менее чем от простых незащищенных инвесторов (для этого кредиторам нужно будет получать квалификацию), указывает газета. Займы под залог недвижимости предлагается разрешить выдавать на сумму более 50% от кадастровой стоимости жилья.

Как пояснил изданию председатель совета СРО «МиР» Эльман Мехтиев, увеличение минимально допустимых размеров капитала МКК необходимо (сейчас он должен быть не менее 10 тыс. рублей). «Но если оно будет происходить столь резко, с рынка может уйти до двух третей МКК, — считает он. — Сейчас только чуть более 20% МКК обладают капиталом от 5 миллионов рублей, у 65% он менее 1 миллиона рублей». По словам Мехтиева, в СРО обеспокоены случаями изъятия недвижимости по несоразмерным ее стоимости суммам полученных займов и предлагают установить минимальный размер таких займов — 50% от кадастровой стоимости. Что же касается увеличения порога привлекаемых МФК средств, то, как отмечает Мехтиев, количество инвесторов-физлиц и ИП на микрофинансовом рынке составляет «всего порядка 10 тысяч», поэтому, по его мнению, в части защиты инвесторов более логичным выглядит введение разрешения на привлечение средств физлиц только рейтингованными МФК, а также введение обязательной оценки квалификации инвесторов.

Поправки к закону «О микрофинансовой деятельности» (151-ФЗ) и «антиотмывочному» закону (115-ФЗ) внесла в Госдуму группа депутатов и сенаторов в рамках поручения президента Владимира Путина в целях пресечения недобросовестных практик на микрофинансовом рынке. 18 апреля законопроект прошел первое чтение, поправки ко второму чтению должны были быть предоставлены до 17 мая, однако пока не согласованы. По информации «Коммерсанта», Банк России в настоящее время ведет дискуссию с депутатами по законопроекту, поскольку опасается ухода в тень значительной доли рынка, однако устроят ли ЦБ предложения микрофинансистов, не ясно. Там на запрос газеты сообщили, что «предложения участников рынка будут изучены». Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в пятницу заявил, что пока не получал письма микрофинансистов; связаться с первым заместителем председателя комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Николаем Журавлевым изданию не удалось.



По мнению аналитика ИК «Алор» Алексея Антонова, предложения микрофинансистов отвечают современным реалиям рынка. «Этот рынок уже достаточно зарегулирован, и новые решения необходимо принимать, исходя из объективной оценки ситуации, — говорит он. — Жесткие нововведения, вместо того чтобы защитить граждан, скорее вызовут череду банкротств компаний, сопровождаемых финансовыми потерями инвесторов, и снизят доступность заемных средств для граждан».