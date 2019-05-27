Портфель займов, которые были предоставлены в 2018 году малому и среднему бизнесу микрофинансовыми организациями, зарегистрированными на территории Москвы, вырос в 3,4 раза до 2,9 млрд рублей. Такие данные приводит пресс-служба Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу.

Количество микрозаймов, выданных индивидуальным предпринимателям, выросло в 1,9 раза, до 3 971. В сегменте кредитования юридических лиц в 2018 году количество договоров уменьшилось на 29,8%. В ЦБ уточняют, что уменьшение количества договоров, заключенных МФО с юридическими лицами, компенсировалось за счет существенного прироста среднего размера микрозайма: в течение года данный показатель вырос на 50,9%, до 1,04 млн рублей. Также средняя сумма займа существенно возросла в сегменте кредитования ИП: на 56,7%, до 561,3 тыс. рублей.



Количество МФО Москвы в 2018 году сократилось с 382 до 343 институтов «в связи с продолжением работы Банка России по совершенствованию системы регулирования и выведению с рынка недобросовестных и неработающих компаний», отмечается в сообщении регулятора.

