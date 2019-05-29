Владелец «Ренессанс Страхования» Борис Йордан создает цифровую компанию медицинского страхования «Ренессанс здоровье», которая будет работать на рынке добровольного медицинского страхования (ДМС), страхования от несчастных случаев и международного медицинского страхования — полностью в цифровом формате; весь медицинский бизнес «Ренессанс Страхования» перейдет в новую компанию, инвестиции в проект составят 3,6 млрд рублей до 2023 года, заявил во вторник представитель компании, сообщают «Ведомости» .

Йордан передал изданию, что видит интерес в мире к технологической медицине: в прошлом году в инновации в сфере здравоохранения инвестировано 15 млрд долларов, это второй по значимости сегмент мировых инвестиций. «Мы создали не имеющую аналогов в России бизнес-модель управления здоровьем», — заявляет Йордан, добавляя, что к 2023 году компания намерена собрать 18 млрд рублей премий и занять четвертое место на рынке ДМС.

Особенностью «Ренессанс здоровья» ее представитель называет мобильное приложение, в котором и сведения о страховке, и запись к врачу, и онлайн-консультация; компания уже в этом году обещает начать оказывать телемедицинские услуги — ничего похожего другие страховщики не предлагают.

В 2018 году «Ренессанс Страхование» было девятым на рынке ДМС, ему придется очень нелегко в борьбе за четверку: конкуренты активно переходят на «цифру», считает директор группы рейтингов финансовых институтов НКР Евгений Шарапов.