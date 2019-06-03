Госкорпорация «Ростех» планирует участвовать в проекте по созданию производства отечественных сертифицированных сим-карт, рассказал «Коммерсанту» источник на рынке связи. Проект курирует компания «Национальная сим-карта» (на 51% принадлежит Российскому фонду прямых инвестиций), технологическим партнером выступает Институт точной механики и вычислительной техники им. С. А. Лебедева РАН (ИТМиВТ). В «Ростехе» газете подтвердили, что его дочерний концерн «Автоматика» обсуждает возможное сотрудничество с компанией.

«Концерн обладает компетенциями по выпуску чипов и защите информации. Речь идет о совместном проекте», — отметили в пресс-службе «Ростеха», подчеркнув, что приобретение доли в «Национальной сим-карте» не обсуждается. Гендиректор «Национальной сим-карты» Елена Склярова подтвердила изданию, что «Ростех» заинтересован в проекте, отметив, что «пока это только предварительные переговоры».

О грядущем переходе на использование отечественной криптографии в сим-картах российских операторов ранее сообщало информагентство РБК, напоминает «Коммерсант». 1 декабря 2019 года вступят в силу приказы Минкомсвязи, по которым аутентификация и идентификация сотовых абонентов должны будут производиться с использованием российской криптографии, одобренной ФСБ. Операторам связи при этом придется сертифицировать оборудование или ставить внешний модуль безопасности.

Нормативная база по переходу на отечественную криптографию в самих сим-картах пока в разработке, рассказал «Коммерсанту» гендиректор ИТМиВТ Александр Князев. При этом проект отечественной сертифицированной сим-карты планируется расширить, создав на его базе «инфраструктуру доверия в цифровой среде», говорит Елена Склярова. Это подразумевает возможность загрузить цифровой профиль человека на доверенную сим-карту, а в перспективе — на доверенный чип, который можно использовать как электронный паспорт. Это направление прорабатывается совместно с компанией IDX Фонда развития интернет-инициатив, которая готовит приложения для пользователей в рамках инфраструктуры, сообщила Склярова.

Проект по созданию в России производства отечественных сим-карт и участие в нем «Автоматики» пока не подразумевают, что предприятия концерна будут создавать сами чипы для сим-карт, объясняет гендиректор научно-производственной компании «Криптонит» Вартан Хачатуров. «Это не история про производство чипов, это история про создание программно-аппаратного комплекса на основе, возможно, закупаемой компонентной базы», — указывает он. У «Автоматики», которая является лицензиатом ФСБ и производит шифровальную технику, есть необходимые компетенции, уверен он, но в России возможности производить эти чипы в больших объемах и по современным технологиям «пока недостаточны».



С ним согласен исполнительный директор Ассоциации поставщиков электронных компонентов Иван Покровский. Если бы входящий в «Автоматику» НТЦ «Атлас» занялся производством чипов, то в лучшем случае мог бы представить только собственный дизайн микросхем, считает эксперт. В целом же Покровский называет правильной идею развивать собственную разработку сим-карт в стране. «Желательно это контролировать, чтобы не зависеть от зарубежных вендоров, которые внезапно могут выставить ограничения», — говорит он.

