Страховщики решили переложить на автовладельцев из более обеспеченного региона часть убытков по ОСАГО в «токсичных» регионах, считают в ОНФ

Федеральная антимонопольная служба начала проверку трех страховых компаний, которые после майских праздников подняли цены на ОСАГО в Москве и области, узнала газета «Известия».

Как напоминает издание, два крупнейших российских страховщика — «АльфаСтрахование» и «Ингосстрах» — практически одновременно повысили тарифные ставки ОСАГО в Москве и области на 14% (с 3 600 до 4 118 рублей), а системообразующий «Росгосстрах» — на 11% (с 3 699 до 4 118 рублей).

На скачок тарифов обратили внимание в ОНФ — эксперты проекта «За права заемщиков» попросили руководителя ФАС Игоря Артемьева проверить действия крупнейших страховщиков на предмет ценового сговора. Как считают в ОНФ, страховые компании нарушают статью 11.1 ФЗ № 135 («О защите конкуренции»), предусматривающую запрет на согласованные действия хозяйствующих субъектов, ограничивающие конкуренцию.

«Своими согласованными действиями страховщики решили переложить на автовладельцев из более стабильного и обеспеченного региона часть убытков по ОСАГО в «токсичных» регионах», — отметили в ОНФ.

Соответствующее письмо (есть в распоряжении «Известий») эксперты направили в ФАС 31 мая. Служба получила это заявление и уже начала проверку действий трех страховых компаний на предмет нарушения антимонопольного законодательства, подтвердила «Известиям» начальник управления контроля финансовых рынков ФАС России Ольга Сергеева.

«Срок рассмотрения ФАС России заявлений о нарушении антимонопольного законодательства составляет 30 дней с возможным при необходимости продлением рассмотрения на два месяца», — уточнила она.

Крупные страховщики резко повысили стоимость ОСАГО в Москве За счет платежеспособных клиентов крупные страховщики хотят компенсировать убытки в регионах.

Представитель ФАС отметила, что в случае выявления нарушений служба примет «соответствующие меры антимонопольного реагирования».

В пресс-службе «Росгосстраха» подтвердили, что после майских праздников в компании изменилась цена полисов ОСАГО — она вернулась к действовавшей в 2018 году ставке (4 118 рублей). В некоторых городах тариф остался на прежнем уровне.

«Наша тарифная политика в ОСАГО зависит от общей ситуации на рынке, от динамики убыточности этого вида и от действий других страховщиков. Мы и далее будем внимательно наблюдать за ситуацией на рынке ОСАГО и регулярно изменять тариф в соответствии с ней и в рамках утвержденного тарифного коридора», — заявили «Известиям» в «Росгосстрахе».

Изменение стоимости полиса ОСАГО в Москве и области является коррекцией, возвращением ставки тарифа на прежний уровень, пояснил «Известиям» директор дирекции розничного бизнеса «Ингосстраха» Виталий Княгиничев.

«Ранее, в апреле, «Ингосстрах» снизил ставку практически на 13%, до уровня 3 600 рублей. Снижая ставку в апреле, мы опирались на предварительные результаты I квартала 2019 года, и после получения полных результатов за квартал было принято решение о возвращении к прежним значениям», — рассказал Виталий Княгиничев.

Он отметил, что в компании не исключают и возможности снижения стоимости полиса. Сейчас размер ставки в каждом регионе, по словам Виталия Княгиничева, зависит от показателей аварийности, объемов выплат, активности мошенников, профиля страхователей на территории.

В «АльфаСтраховании» не смогли оперативно предоставить комментарий «Известиям». При этом страховщики считают майское повышение тарифов некритичным для столичных водителей.

«Изменение тарифов в большую сторону рядом компаний не станет критичным для москвичей. Со временем, после реализации полномасштабной реформы ОСАГО, размер стоимости обязательной «автогражданки» будет зависеть не от региона, а от водителя — насколько он аварийно водит и какой опыт вождения имеет», — полагает исполнительный директор Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев.

В январе уже изменился порядок расчета коэффициента страховых тарифов, напомнил председатель МКА «Адвокаты и бизнес» Дмитрий Штукатуров. «Базовый тариф ОСАГО — это коридор цен от минимальной до максимальной. Страховым компаниям теперь предоставлено право выбора, какой из них брать в расчет. Они могут брать максимальный — что, видимо, и сделали. И, судя по всему, крупнейшие страховщики одинаково и синхронно подняли цены, чтобы не конкурировать между собой», — предположил адвокат.

Сейчас ОНФ исследует стоимость базовых тарифов других страховщиков, чтобы выяснить, кто еще стремится компенсировать свои финансовые потери за счет потребителя. «Не все страховщики сообщают на своих сайтах об изменении цены. Мало того что людей обязали покупать ОСАГО, так на их плечи легли еще потери от убытков страховых компаний», — заявила «Известиям» эксперт ОНФ Александра Пожарская. О каждом новом выявленном повышении тарифов ОНФ будет заявлять в ФАС, подчеркнула она.